Torfs: "Juridisch was een overeenkomst tot een snel vertrek het beste"

Waarom is kinderkankerspecialist Stefaan Van Gool twee jaar geleden vertrokken bij het UZ Leuven? De krant De Standaard brengt daarover vandaag een groot verhaal en heeft het over "ethische en wetenschappelijke problemen". In "Terzake" geeft rector Rik Torfs van de KUL meer uitleg.

