"Het is een verschrikkelijke ziekte, kanker is dat altijd, maar mijn vader is anderhalf jaar voor zijn overlijden gediagnosticeerd en dan is er geen weg meer terug. Het is een kanker die je niet kan behandelen, dus je zit eigenlijk te wachten op je eigen dood. Mijn vader is thuis uitgeteerd. Hij woog op het einde nog 35 kilo en had overal doorligwonden. Dat zijn vreselijke taferelen, waar je nooit mee te maken wil hebben. En je kan een schuldige aanduiden."

Hoewel je een schuldige kan aanwijzen, is dat niet altijd gemakkelijk. "De incubatietijd van longvlieskanker is 40 jaar. Een van de problemen is: het is altijd ver weg. Het is nooit duidelijk wanneer de besmetting precies gebeurd is. Mijn vader heeft een tijdje in Kapelle-op-den-Bos gewoond - de hoofdplaats van de Eternitbezigheden destijds -, maar evengoed heeft hij in het Flageygebouw gewerkt, dus het kan ook daar gebeurd zijn."

Er zit ook een erfelijke component aan asbestkanker. "Ik ben besmet. Ik ben niet zeker dat ik zal sterven op mijn 67e, maar die kans bestaat wel." Bang wil Vanderveken wel niet zijn, want "dat haalt toch niets uit."