Even voor 8 uur werd de vrachtwagen getakeld, maar de hinder is daarmee nog niet meteen van de baan, vertelt VRT-verkeersanker Hajo Beeckman. "Het verkeer vanuit Leuven zal nog tot het einde van de ochtendspits erg moeizaam verlopen. De aansluiting met de Brusselse ring is een cruciale plek voor de verkeersstroom."

Wie vanuit Aarschot en Tienen naar Brussel moet, zal bijna 1,5 uur extra moeten aanschuiven op de E40, tot aan de Brusselse ring. Beeckman benadrukt dat het geen goed idee is om via de gewestwegen om te rijden. "Ook de lokale wegen naar de hoofdstad zijn stilaan verzadigd aan het geraken. Omrijden heeft dus geen zin meer. Op de N2, de Leuvensesteenweg tussen Leuven en Brussel is het nu al 45 minuten aanschuiven. Wie dat traject moet nemen, vertrekt best gewoon wat later, als dat kan."