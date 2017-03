"Maar wat me wel opvalt, is dat de hele retailsector, de supermarkten, in deze discussie de dans ontspringen", merkte N-VA-Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch op. "Ze waren er als de kippen bij om de samenwerking met het slachthuis stop te zetten, maar ze zijn wel mee verantwoordelijk voor de prijsvorming op de markt. Ze gaan bij de varkensboeren en slachthuizen lobbyen voor de goedkoopste prijs en zijn dus mee verantwoordelijk dat er op die manier aan de lopende band varkens geslacht worden."

Instemmend geknik bij Michel Vandenbosch (GAIA) en Hendrik Vandamme (Algemeen Boerensyndicaat). "In alle foldertjes staat op de eerste pagina promoties voor vers vlees en we hebben dat al vaker aangekaart", zegt ook Vandamme. "Wat nu gebeurt in dat slachthuis kan gelinkt zijn aan die drang voor de laagste prijs voor vlees en verse voeding. Want er wordt gebradeerd met verse voeding, en dat alleen al is een probleem."