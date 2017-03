"Met het Brusselse Kanaalplan gaan we eigenlijk 'back to basics'", zegt De Bolle. "Op alle domeinen, van bouwinspecties tot de controle van vzw's, gaan we na of de wet wordt nageleefd. We leggen de onderliggende geldstromen bloot die terreur financieren, zoals de drugshandel. Justitie staat in voor een vervolg op de politieacties. Die integrale aanpak, waarbij het lokaal bestuur, de preventiediensten, het gerecht, de lokale en de federale politie samenwerken, levert goede resultaten op."

De Bolle steekt de hand uit naar alle politici, zowel in de regeringen als in de steden en gemeenten, om werk te maken van honderden Kanaalplannen over heel België. Waar een integrale aanpak nog ontbreekt, moeten alle partijen om de tafel gaan zitten, vindt ze. "De burgemeester neemt de leiding, de federale politie kan steun bieden."

De Bolle doet ook een oproep aan de burgers om verdachte handelingen te melden aan de politie. "De burger draagt de verantwoordelijkheid om ook zelf voor zijn veiligheid in te staan."