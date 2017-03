explosie en brand in Sint-Gillis: hulpdiensten nog altijd ter plaatse

In de Brusselse gemeente Sint-Gillis is er een ontploffing geweest in een woning aan de Waterloosesteenweg. Na de explosie ontstond een hevige brand in twee woningen. De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van het vuur. De politie heeft in de buurt een veiligheidsperimeter ingesteld.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

