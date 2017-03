Zaterdagavond laat kwam er witte rook uit het federale kernkabinet: er is een akkoord bereikt over de begrotingscontrole. Zondagochtend om 9 uur gaven de topministers meer uitleg tijdens een persconferentie. Kern van de boodschap was dat deze begrotingscontrole niet leidt tot extra besparingen en belastingen. Premier Charles Michel voegde er nog aan toe dat het "niet de moeilijkste begrotingscontrole" was. "We beginnen heel duidelijk de inspanningen te zien van de beslissingen en de hervormingen die we de afgelopen twee jaar gerealiseerd hebben."

De oppositie en de werkgeversorganisaties hebben echter hun bedenkingen bij het enthousiasme van de federale regering over het resultaat van de begrotingscontrole. "Wereldvreemd", "budgettaire fictie" en "geen ambitie", klinkt het.

In "De zevende dag" had N-VA-vicepremier Jan Jambon het nog even over twee belangrijke thema's die niet besproken zijn tijdens de huidige begrotingsgesprekken: de meerwaardebelasting (wat voor CD&V erg belangrijk is) en de verlaging van de vennootschapsbelasting (waar N-VA-minister van Financiën Johan van Overtveldt aan werkt). "Dit wordt een dossier waar nog stevig over gebikkeld zal worden."