"Er zijn al heel lang problemen voor mensen met een islamitische achtergrond. Maar nu leek het alsof het bewijs geleverd was dat we niet deugden. En vooral voor de kinderen en de jongeren in onze maatschappij vind ik dat heel erg. Mijn kinderen worden constant aangesproken op het feit dat ze moslim zijn, soms met goede bedoelingen, hoor. Maar ze krijgen de boodschap: jij bent anders. En dat anders-zijn is iets negatiefs.” Veel moslimjongeren ervaren een gevoel van uitsluiting, ervaart Bendadi. “Bij Awel, de jongerentelefoon, komen telefoontjes binnen van kinderen die bang zijn om gepest te worden.”

Zelf is ze pas op haar twintigste vanuit Marokko naar België verhuisd. “Die vanzelfsprekendheid van "ik hoor hier thuis", ben ik toen kwijtgeraakt. Ik heb altijd gedacht dat mijn kinderen die wel zouden hebben hier in België. Maar dat is niet zo. Het lijkt alsof we in herhaling vallen, alsof we geen enkele vooruitgang hebben gemaakt.” Als we niet oppassen, verliezen we een hele generatie, waarschuwt ze.