Prepaid kaarten waren aantrekkelijk voor criminelen en terroristen die hun anonimiteit wilden beschermen. Sinds december vorig jaar moeten mensen die een nieuwe prepaid simkaart kopen, hun identiteit bij hun gsm-operator registeren. Dat moet de veiligheids- en inlichtingendiensten toelaten om sneller de identiteit te achterhalen van de gebruikers.

Voor prepaid kaarten die al in omloop waren, geldt tot begin juni een overgangsperiode. De identificatie kan makkelijk en op verschillende manieren, onder meer door het herladen van de simkaart met een bankkaart, via online registratie met een elektronische identiteitskaart en bijhorende pincode, of in de telefoonwinkel van de gsm-operator.