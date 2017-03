"Ik wacht al een jaar op duidelijkheid", zegt Bellin. "Ik spreek niet in naam van alle slachtoffers, maar ik heb wel verschillende contacten gehad met andere slachtoffers die er op dezelfde manier over denken. Er wordt gesproken van een statuut en een pensioen voor de slachtoffers, maar concreet is er nog niets. Het is niet enkel een kwestie van geld, maar een kwestie van erkenning. In de realiteit is er nog een grote weg af te leggen voor de slachtoffers."

Bellin onderging al acht operaties en leed zware fysieke en psychische schade, zegt zijn advocaat. "Zijn been hing letterlijk aan een zijden draadje en meer dan drie maanden bleef er twijfel over de noodzakelijkheid van een amputatie. Verschillende slachtoffers, zo ook Sebastien, dienen te vechten om de operatiefacturen te kunnen betalen en andere kosten. Dit is niet langer houdbaar. Er moet snel een dringende, bijkomende vergoeding voor de slachtoffers komen."