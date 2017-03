Zo is D'Hooghe partner van de mee door hem opgerichte Organization for Permanent Modernity (ORG), een commerciële denktank over architectuur en urbanisme met kantoren in Brussel en Boston in de Verenigde Staten. Hij is ook professor aan het prestigieuze Massachussetts Institute of Technology (MIT) in de VS waar hij het Center for Advanced Urbanism leidt.

Concreet was D'Hooghe in 2008 betrokken bij een groot project om 400 vierkante kilometer grond te winnen voor bewoning langs de kust van Zuid-Korea. Daarnaast heeft hij meegewerkt aan urbanisatieprojecten in de Verenigde Staten, in Shenzhen in het zuiden van China, in IJsland en in Nederland.

In ons land was hij actief in en rond Brussel en dus nu ook bij de Antwerpse ring. Een ander project was het masterplan rond de 25.000 vierkante meter grote site van "den Abattoir" of het slachthuis van Anderlecht (foto in tekst) in Brussel.