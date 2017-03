Omdat de huisapotheker een totaalbeeld heeft van de patiënt, kan hij zijn advies beter afstemmen op de individuele noden van die patiënt, zegt de minister. "Vandaag zijn veel apothekers in de praktijk al een soort 'huisapotheker', zeker voor hun chronische patiënten. Door deze term officieel te introduceren, benadrukken we die rol. Zo onderstrepen we dat het over een langdurig engagement gaat met een duurzame therapeutische relatie tussen apotheker en patiënt", zegt minister De Block.

Dat beaamt ook Lieven Zwaenepoel van de Apothekersbond. "Veel mensen moeten veel geneesmiddelen nemen en dat wordt niet altijd goed opgevolgd. De huisapotheker kan daar een actieve rol in spelen: een medicatieschema opstellen waarin hij of zij rekening houdt met geneesmiddelen die elkaar niet mogen tegenwerken of versterken, dat dat goed onder controle blijft. Dat schema kan de apotheker dan afdrukken om mee te geven met de patiënt, maar kan dat ook digitaal delen met andere zorgverstrekkers op voorwaarde dat de patiënt daarmee instemt."