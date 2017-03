Vanuit de hoek van meerderheidspartijen Open VLD, N-VA, CD&V en MR klinkt een tevreden geluid.

Kamerlid Egbert Lachaert (Open VLD) reageert opgelucht dat er nu eindelijk een oplossing komt. "Kraken wordt strafbaar, want het is strijdig met het eigendomsrecht dat één van de hoekstenen van onze samenleving is. Het is de logica zelve dat het eigendomsrecht van mensen beschermd wordt. Je huis is je thuis. Het is eigenlijk ongelooflijk dat we dit debat over bescherming van je eigendom zelfs opnieuw moesten voeren."

Veli Yüksel (CD&V) ijverde hiervoor vanuit de Gentse Gemeenteraad en vanuit het federaal parlement: "Kraken is een klachtmisdrijf en moet worden aangepakt. Met dit voorstel willen we een maatschappelijk signaal geven dat het fenomeen van kraken ontoelaatbaar is."

Sophie De Wit (N-VA) wijst erop dat eigenaars veel beter beschermd worden tegen krakers: "De politie kan voortaan sneller optreden, in plaats van dat ze - zoals nu - 2 weken moet wachten. Dat waren Kafkaiaanse toestanden die geen mens begreep. Iedereen vindt het de logica zelve dat je van andermans spullen afblijft. Dat geldt vanaf nu dus ook voor je eigen woning."



Ook binnen het kabinet van minister van Justitie Koen Geens is men tevreden met het resultaat.