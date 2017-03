Zonder bijkomende maatregelen halen we niet eens de helft van die doelstellingen, vertelt Hermes Sanctorum, onafhankelijk parlementslid in het Vlaams parlement, aan VRT Nieuws.

"Er zijn veel engagementen aangegaan, de minister-president heeft zich uitgesproken, de klimaatoproep gelanceerd enzovoort. Maar wat zie je dan in de praktijk? Dat er in de voorbije twee jaar niks veranderd is. Als we de doelstellingen niet halen, gaat dat gepaard met boetes. Dat is natuurlijk belachelijk om boetes te betalen, terwijl je dat geld eigenlijk zou moeten investeren in klimaatbeleid."

Vlaams klimaatminister Joke Schauvliege (CD&V) geeft toe dat het er niet rooskleurig uitziet. "Maar de prognoses gaan uit van ongewijzigd beleid, terwijl Vlaanderen nog een Nationaal Klimaat- en Energieplan voor de periode tot 2030 moet opstellen", reageert ze in De Morgen.

De broeikasgassen worden als oorzaak aangeduid van de geleidelijke opwarming van het klimaat. Het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 stelt dat we tegen 2050 een klimaatneutrale maatschappij moeten hebben.