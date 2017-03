Precies 1 jaar geleden vond in Vorst een grote politie-operatie plaats waarbij een terrorist werd doodgeschoten. De politie-interventie betekende een doorbraak in de zoektocht naar Salah Abdeslam. Hij was tijdens de interventie uit het appartement ontsnapt samen met een kompaan.

4 maanden na de aanslagen in Parijs had de politie voor het eerst een concreet spoor naar Salah Abdeslam en stond het vast dat hij zich in ons land schuilhield. 3 dagen na de inval in de Driesstraat in Vorst, wordt Salah Abdeslam samen met een kompaan opgepakt in Molenbeek.

De onderzoekers zijn opgelucht, maar niet euforisch, want ze weten dat een deel van de terroristen nog spoorloos is. De arrestatie van Salah Abdeslam maakt hen zenuwachtig. Ze voelen zich opgejaagd en zullen dan beslissen om in ons land toe te slaan.