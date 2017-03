Echte krakers reageren op "krakers" uit Gent: "Sprake van uitbuiting"

Kraker Ben en kraker-activist Jelle laten in "Van Gils en Gasten" hun licht schijnen op het incident in Gent. Zij vrezen dat echt kraken illegaal zal worden gemaakt, terwijl wat het Gentse gezin nu overkomt volgens hen niets met kraken te maken heeft. "Het gezin dat er woont, huurt van degene die in de woning is ingebroken. Er is sprake van uitbuiting."

yt

