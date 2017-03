Björn Verdoodt, woordvoerder van Infrax (een van de grootste rioolbeheerders in Vlaanderen) reageert op de aantijging van de VMM als zou er te veel geld worden opgepot of terugvloeien naar de gemeenten, terwijl het eigenlijk volledig naar rioleringswerken moet gaan: "Wij spelen zeker niet vals. Alle geld bestemd voor rioleringswerken in onze 83 gemeentes, zal ook voor rioleringswerken gebruikt worden. Die afspraak is in 2014 zelfs scherper gesteld door de Vlaamse regering. We huldigen dit principe voor de volledige 100 procent."

Verdoodt ontkent niet dat er geld apart staat: "Er staat geld klaar, maar dat zal geen andere doelen dienen. Er vloeit niets terug naar de gemeenten." Verdoodt kan enkel in naam van Infrax spreken, terwijl er nog andere intercommunales in het spel zijn.

Wat betreft de kritiek over vertragingen in investeringen, verwijst Verdoodt naar de lange procedures en regels die grote projecten vertragen.