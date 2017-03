De twee mannen betreuren dat iets wat strikt genomen geen kraken is net de wet op kraken gaat verstrengen. "Er zijn de laatste tien jaar maar twee casussen zoals dat van in Gent geweest", zegt Joseph. Hij archiveert namelijk alles wat hij over kraken kan vinden. "Telkens weer was er een hele mediahetze rond en terechte verontwaardiging. Telkens weer heeft rechts de gelegenheid aangegrepen om een wetsvoorstel te doen dat kraken strafbaar moet maken. Maar als je kraken strafbaar maakt, dan hol je de onschendbaarheid van een woning uit. En als je dat doet, wordt huisvredebreuk makkelijker. Het is een feit dat heel veel mensen nu genieten van die onschendbaarheid van een woning: mensen die stoppen met huur te betalen aan hun huisbaas omdat ze een geschil hebben, sans papiers die in een huis zitten waar de politie aan de deur staat..."

Wanneer Lieven Van Gils erop wijst dat er ook zoiets is als eigendomsrecht, wijst Joseph op zijn beurt op "huisvestingsrecht". "We evolueren naar een steeds repressiever wordende wereld waarin eigendomsrecht meer en meer in beton wordt gegoten."