Internetcriminelen gaan almaar gewiekster tewerk

Steeds vaker blijken computers te worden gegijzeld. De criminelen sturen een bijlage via een onschuldig ogende mail, maar wanneer de bijlage opengaat, verlies je de controle over je bestanden. Dan volgt een vraag om geld om weer toegang te krijgen tot je gegevens. We zochten een slachtoffer op.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Internetcriminelen gaan almaar gewiekster tewerk

Steeds vaker blijken computers te worden gegijzeld. De criminelen sturen een bijlage via een onschuldig ogende mail, maar wanneer de bijlage opengaat, verlies je de controle over je bestanden. Dan volgt een vraag om geld om weer toegang te krijgen tot je gegevens. We zochten een slachtoffer op.