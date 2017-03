Belgisch-Turkse bakker in Genk: "Wij verdienen dit niet"

Binnen de Belgisch-Turkse gemeenschap waren sommigen erg verbaasd over de harde taal aan beide kanten van de discussie. Ook dat de Turkse minister Nederland is uitgezet, komt schokkend over. Turkse Nederlanders hebben recht op informatie, klinkt het, want ze moeten zich over het referendum gaan uitspreken.

