De directeur kwam in het oog van de storm terecht nadat Bilal Hadfi, een leerling van de school, zichzelf had opgeblazen bij de aanslagen in Parijs van november 2015. Pijpen werd aangewreven dat hij dit geval van radicalisering niet tijdig had gesignaleerd - wat hij steeds heeft ontkend. Ook contacten met de media over het dossier werden hem zwaar aangerekend. "Terwijl mijn cliënt nooit zelf naar de pers gestapt is", zegt advocaat Christophe Vangeel.

De gemeenteraad van Brussel heeft daarom in december vorig jaar beslist Pijpen te ontslaan. Eerder had de stad de directeur preventief geschorst en een blaam gegeven. Er werd ook een klacht tegen hem ingediend wegens laster. Daar is niets meer van vernomen.

Over de verdere motivering van de beroepskamer kunnen de betrokkenen niets zeggen, omdat de uitspraak nog officieel moet worden bekendgemaakt. "We stellen vast dat de man toch een straf opgelegd krijgt, zij het niet degene die de stad wilde", zegt Stijn Butenaerts, de advocaat van de stad Brussel. "Als we de motivering kennen, kunnen we nog juridische stappen overwegen."

De vernietiging van het ontslag betekent niet dat Pijpen maandag weer door de schoolpoort van het IAF zal stappen. Vangeel: "Hij vond een baan als directeur van een andere school, het KTA in Jette, en zal daar wellicht blijven."