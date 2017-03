Als je kanker hebt, is de steun van je naaste familie levensbelangrijk. Maar ook de steun van vrienden en collega’s is een hart onder de riem. Een kaartje, een mailtje, een sms’je: het kan zoveel deugd doen, als je machteloos in de touwen ligt.

Toch is het een besef waar ik zelf nog te weinig naar handel. Na mijn eigen ziekte-ervaring zou ik beter moeten weten, maar in de dagelijkse rat race maken we te weinig tijd voor wat echt van tel is.

Mijn beste vriend doet meer dan van een mens verwacht mag worden. Na mijn diagnose wijkt hij drie dagen en drie nachten lang niet van mijn zijde. Zonder omhaal van woorden is hij begripvol aanwezig. Hij is er gewoon, en dat is meer dan genoeg. Zijn trouwe gezelschap op dat keerpunt in mijn leven is het mooiste geschenk dat hij mij ooit heeft gegeven.