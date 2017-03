De spoorlijn tussen Leuven en Brussel is uitgerust met het Europees systeem, maar de ontspoorde trein nog niet, waardoor het dus ook niet werkte. Momenteel is 20 procent van het Belgisch spoornet uitgerust met ETCS. De uitrol van het systeem over het volledige net zou tegen 2022 gerealiseerd moeten zijn. Tegen dan zouden ook alle treinen het systeem aan boord moeten hebben. Momenteel is dat nog maar voor een derde van de treinen het geval.

De machinist van de trein is intussen "te voet gesteld", wat betekent dat hij zijn brevet kwijt is en voorlopig niet meer mag rijden. Er is een intern onderzoek ingesteld en de man zal pas opnieuw kunnen rijden als hij de nodige testen heeft afgelegd.