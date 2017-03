Emmy in het rusthuis: "Ik maak hier zeer gemakkelijk vrienden"

In rusthuis Sint-Lenaartshof in Brecht hebben ze een speciale vrijwilliger. Emmy is nog maar 11 en komt vaak helpen in het rusthuis. Intussen heeft ze hier al een heleboel vrienden.

