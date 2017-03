Ook de hogere heffingen op onze elektriciteitsfactuur, de zogenoemde Turteltaks, is een doorn in het oog van veel klagers. Het zit mensen extra dwars, omdat het een soort belasting is die via een factuur wordt opgelegd, zo blijkt.

Mensen hebben het moeilijk met belastingen die niet direct worden geheven, maar via andere facturen, zoals bij energiefacturen, en dat moet de overheid aanpakken, zegt Weekers.

"Belastingen via een factuur zijn helemaal anders dan gewone belastingen die je binnenkrijgt via een aanslagbiljet van de overheid. Want bij een aanslagbiljet van de overheid hoort een procedure, en hoort de mogelijkheid om te kunnen afbetalen, een bezwaar in te dienen, of naar de ombudsman te stappen... Al die dingen vallen zomaar weg als een belasting binnenkomt via een factuur."

"Dit willen we straks absoluut bespreken in het parlement. Denk daar grondig over na, want burgers die belastingen betalen hebben recht op goede rechtsbescherming, op meer uitleg ook. Als er iets mis is met die belasting, moet dat kunnen worden rechtgezet."