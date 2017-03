Vandaag gaan in meer dan 45 landen vrouwen en mannen fysiek of virtueel in staking onder de noemer "International Women's Strike". Niet toevallig is het die dag honderd jaar geleden dat in Sint-Petersburg de grote vrouwenstaking en -demonstratie plaatsvond. Vandaag is er nog altijd werk aan de winkel. "Anno 2017 moeten vrouwen nog steeds opboksen tegen uitsluiting, geweld en discriminatie", zeggen de organisatoren.

Die roepen daarom op om vandaag te staken of op een andere manier actie te voeren. "Stop met werken, zorgen, of huishoudelijke taken uitvoeren. Als dat niet kan, draag zwarte kleren of een zwarte rouwband. Betoog, kom op straat of zet een piket op. Boycot bedrijven die seksistische boodschappen uitsturen."

In ons land nemen onder meer De Vrouwenraad, Femma, Furia, Charlie Magazine, Zij-kant en Hart Boven Hard deel. Ze organiseren prikacties in Brussel, Genk en aan de UGent. "De lijst van evenementen en deelnemers is zodanig groot, er komen er nog elke dag bij, dat we zelf een beetje het overzicht zijn verloren van wie er allemaal deelneemt en waar", zegt Bieke Purnelle, een van de organisatoren.

"Zo zijn er onder meer acties bij de VRT, Weekend Knack en 11.11.11 en in Gent is er onder meer een mars tegen seksisme". 's Ochtends zijn er ook flyeracties aan verschillende grote stations, op de Brusselse Grasmarkt worden er roze mutsen gebreid en op het Europaplein in Brussel is er een flashmob.