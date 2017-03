Ook Kurt Rogiers, die mee aan tafel zat, heeft dyslexie. "Het is nooit echt vastgesteld geweest bij mij, maar ik ben het via mijn kinderen te weten gekomen." Zo moest hij een aantal jaar geleden naar het CLB, waar de diagnose "dyslexie" werd vastgesteld bij zijn dochter. "Ik reed naar huis en toen zei ik tegen mijn vrouw: dat zijn exact dezelfde symptomen als bij mij."

Rogiers herkent zich echter ook in wat de professor zegt. "Ik ben zelfs het levende bewijs van wat hij zegt. Ik was in de lagere school geen vlotte lezer, maar ik was dan heel goed in geschiedenis en ik kon best wel goed rekenen. Ondertussen oefen je en oefen je op het lezen. Ik heb uiteindelijk jarenlang een ochtendshow mee gepresenteerd en ik heb in liveshows een autocue gelezen."

Zijn geheim? Voorbereiding. "Ik ben misschien wel de meest voorbereide presentator/acteur in Vlaanderen: ik studeer en ik studeer. Maar ik heb ook al meegemaakt op "Sterren op de dansvloer" bijvoorbeeld dat ik in mijn ooghoek zie dat ze de autocue aan het aanpassen zijn. Als je dan plots iets moet gaan voorlezen voor een miljoen mensen dat je nog niet hebt voorbereid, dan is het wel zweten."

