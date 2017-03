360.000 euro voor West-Vlaamse duif is hoogste koopsom ooit

What’s in a name. De West-Vlaamse duif Golden Prince is dit weekend verkocht voor 360.000 euro en is daarmee de duurste duif ooit. De nieuwe eigenaar, een Zuid-Afrikaan, hoopt alvast dat het nageslacht van de duif even succesvol zal zijn.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

360.000 euro voor West-Vlaamse duif is hoogste koopsom ooit

What’s in a name. De West-Vlaamse duif Golden Prince is dit weekend verkocht voor 360.000 euro en is daarmee de duurste duif ooit. De nieuwe eigenaar, een Zuid-Afrikaan, hoopt alvast dat het nageslacht van de duif even succesvol zal zijn.