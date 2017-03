Vanuit Kortrijk werden de treinen omgeleid via Gent, wat ook de nodige vertragingen gaf. Op de lijn Gent-Oudenaarde-Ronse reden even geen treinen maar ook dat euvel is verholpen en geldt een normale dienstverlening.

Dat er geen treinen reden tussen Antwerpen en Roosendaal was te wijten aan een wisselstoring in Nederland, net over de grens.