Kerk transformeert tot herberg na de mis in Brielen

Ooit was het een algemene traditie op zondagvoormiddag: eerst naar de hoogmis en dan napraten bij een glas bier. In Brielen, bij Ieper, werd dat gebruik nog in ere gehouden, tot ook het laatste dorpscafé de deuren sloot. De kerkgangers vonden er dan maar iets beters op.

