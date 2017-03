Uit het archief: Loubna Ben Aïssa dood teruggevonden in tankstation in Elsene

Vandaag is het precies 20 jaar geleden dat het dode lichaam van het 9-jarige meisje is gevonden in de kelder van een tankstation in Elsene. De dader, de 33-jarige Patrick Derochette die in het tankstation van zijn ouders werkte en in de buurt woonde, wordt geïnterneerd.

