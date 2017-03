"De ene uitspraak na de andere werd gelanceerd over Unia. En daarbij werd gebruikgemaakt van argumenten die niet kloppen", zegt Keytsman. "Ik vraag me af of de betrokken ministers de krant niet lezen of niet gewoon eens een kijkje nemen op onze website." De Unia-topvrouw is naar eigen zeggen geschrokken over de manier waarop is gediscussieerd. "Ik weet wel dat het vreemde tijden zijn en dat het allemaal snel moet. Blijkbaar moet het ook allemaal niet meer zo correct."

Keytsman maakt zich sterk dat iedereen terechtkan bij haar organisatie. "Wij zijn er voor mensen met een migratieachtergrond, maar ook voor mensen met een handicap, ziekte of mensen die te jong of te oud zijn en denken dat ze gediscrimineerd worden." Wat zit er achter de aanvallen op Unia? Els Keytsman vraagt het zich af. "Is men niet goed ingelicht, is men niet goed voorbereid? Ze proberen in elk geval gaten te schieten in het draagvlak voor het centrum. Dat er daarvoor met alternatieve feiten wordt gewerkt, is ronduit choquerend."