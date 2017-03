Khalifeh: "Dit filmpje is geen officiële IS-boodschap"

Gisterenavond is een filmpje in naam van IS opgedoken waarin dreigementen worden geuit. De Antwerpse politie neemt de dreiging ernstig. Expert Midden-Oosten Madj Khalifeh denkt eerder aan een fan van IS.

