"Bijna 1 op de 6 gescheiden koppels kiest ervoor om de kinderen gelijkmatig bij beide ouders te laten verblijven", onderstrepen de socialisten. Maar co-ouders waar de kinderen niet gedomicilieerd zijn, hebben geen recht op de bijhorende korting op het vastrecht van 100 euro, noch op het goedkopere basistarief naarmate er meer gezinsleden gedomicilieerd zijn.

Dat is niet correct en bovendien makkelijk te verhelpen, vinden Gennez en Beenders. "De verblijfssituatie van de kinderen in co-ouderschap is gekend, hetzij via de bemiddelingsakte inzake verblijf na scheiding in onderlinge toestemming of via het vonnis van de scheidingsrechter. De watermaatschappij kan daar makkelijk rekening mee houden."

N-VA-parlementslid Lorin Parys erkent in Het Laatste Nieuws dat er nog onrechtvaardigheden zijn voor co-ouders, "maar al minder dan vroeger". "Het probleem met de lokale kortingen zal opgelost worden door het verblijfsregister, maar dat moet je wat tijd geven. En op de waterfactuur is de discriminatie al verkleind door de afschaffing van het gratis water", reageert hij. De Vlaamse meerderheid onderzoekt verdere stappen, maar verkiest volgens hem een globale aanpak, ook om te waken over de extra administratieve lasten.