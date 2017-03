"Ik ga Nederlands geven aan kinderen die pas in Vlaanderen zijn aangekomen", vertelt Vermeersch in "De ochtend". "Ik volg al vele jaren voor VRT Nieuws het onderwijs, maar meestal is dat vanop de redactie. Ik kom wel af en toe in een school, maar te weinig. Ik wou wel eens ervaren hoe het is om als leerkracht voor een klas te staan met zo'n grote diversiteit en in een grootstad met alle grootstedelijke problemen."

Hoe Vermeersch op dat idee is gekomen? "Ik had twee leerkrachten van de school horen getuigen over hun werk en ik voelde me heel erg aangesproken. Ik vroeg hen of het mogelijk was om ook eens les te geven. Ze vonden hun school daar uitermate geschikt voor, want na elke vakantie hebben ze nieuwe leerlingen én nieuwe leerkrachten."

Vermeersch zal een OKAN-klas "rood" krijgen (alle OKAN-klassen krijgen een kleur nvdr.). "Ik zal in totaal 13 leerlingen hebben, de leeftijd kan verschillen van 12 tot 18 jaar. Men kijkt voor de verdeling van de leerlingen namelijk vooral naar het niveau."

Vermeersch is al een paar keer op haar vrije dagen gaan observeren in de school. "Ik ben zo in een klasje geweest waar ze al zeven maanden aan het werk waren en ik vond dat ze al een aardig woordje Nederlands konden spreken. Ze waren ook heel beleefd, zo spreken ze allemaal met twee woorden: "ja mevrouw, alsjeblieft mevrouw". Dat leren ze in de les en dat zorgt voor een zeer aangename sfeer."

In een ver verleden stond Vermeersch overigens al voor de klas. "Ik ben in september 1983 gestart in een traditionele meisjesschool in Geel en heb er 9 uur Latijn, 2 uur geschiedenis van Egypte en Griekenland en 9 uur geschiedenis van Rome gegeven." Maar nu wordt het dus Nederlands.