Politie en parket ondervragen nog altijd de man die eerder vanavond de omgeving van de Hallepoort in Brussel op stelten heeft gezet. De man was tegengehouden met gasflessen in zijn bestelwagen.

"Politie wil gebeurtenissen aan Hallepoort grondig uitpluizen"

Politie en parket ondervragen nog altijd de man die eerder vanavond de omgeving van de Hallepoort in Brussel op stelten heeft gezet. De man was tegengehouden met gasflessen in zijn bestelwagen.