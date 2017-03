De voorbij jaren waren er weinig schommelingen. In totaal solliciteerden er 6.015 sollicitanten in 2016 bij Defensie met een gemiddelde van 7 sollicitanten per vacature. Er waren 7 sollicitanten per vacature voor de officieren, 7 sollicitanten per vacature voor de onderofficieren en soldaten/matrozen blijken iets populairder met 8 sollicitanten per vacature.

De situatie blijkt de laatste jaren redelijk ongewijzigd. Ter vergelijking: tijdens de gloriedagen van Defensie solliciteerden er gemiddeld 10 mensen per vacature. De maanden februari tot mei blijkt de populairste periode om te solliciteren bij Defensie.

Voor bepaalde functies blijft het moeilijk werven, bijvoorbeeld ingenieurs, artsen of technici. Of wegens andere factoren zoals de geografische situatie, het type functie of de uiterst veeleisende medische en psychotechnische selectie bij piloten, duikers en luchtverkeersleiders.