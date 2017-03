"Er is een grote behoefte vandaag aan assistenten die polyvalent zijn", zegt Koenraad Depauw aan onze redactie. Sinds 6 januari, de dag dat het nieuwe systeem van het persoonsvolgend budget is ingevoerd, heeft vzw Onafhankelijk Leven een 700-tal mensen over de vloer gekregen. "We hadden gedacht dat het nieuwe systeem goed zou zijn voor nieuwe behoeftigen, maar we hebben moeten vaststellen dat veel zorgbehoeftigen nood hebben aan verandering."

Dat bleek overigens vorige week nog in "De afspraak", waar Leuvens OCMW-raadslid en persoon met een beperking Dorien Meulenijzer (SP.A) getuigde over de gang van zaken in de thuiszorg, waar er volgens haar onvoldoende aandacht is voor de mens achter de patiënt.

"Bij ADO Icarus werkt men met een soort permanentiedienst, waarbij hulpverleners kunnen worden opgeroepen om een aantal specifieke taken uit te voeren: de gordijnen openen of het eten op tafel zetten bijvoorbeeld", legt Depauw uit. "Met de nieuwe regeling ontdekken heel wat mondige behoeftigen dat ze met hun persoonlijk budget bijvoorbeeld een assistent-chauffeur kunnen aanwerven om hen bijvoorbeeld naar het werk te brengen. Maar ADO Icarus verleent geen diensten buitenshuis."

Volgens Koenraad Depauw is er bij ADO Icarus een te strak kader uit het sociaal overleg gekomen. "De focus ligt te veel op diploma's en gespecialiseerde taken, terwijl er net veel nood aan polyvalentie is." Betaalt ADO Icarus hiervoor het gelag met 50 banen die verdwijnen? "Je kan stellen dat dit als en boomerang in het gezicht van de vakbonden terechtkomt."