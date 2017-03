Volgens BBTK is het collectief ontslag te wijten aan "de onduidelijke en vage manier waarop de persoonsvolgende financiering ingevoerd werd". Dat systeem is op 1 januari in werking getreden en maakt komaf met de rechtstreekse subsidiëring van zorgverstrekkers door de Vlaamse overheid. In plaats daarvan krijgen zorgbehoevenden zelf een budget in handen dat aangepast is aan de zwaarte van hun handicap. Op die manier kunnen zorgbehoevenden naar de zorginstelling van hun keuze kunnen stappen.

Het collectief ontslag is volgens BBTK een "zeer pijnlijk en schrijnend gevolg van de hervorming binnen de gehandicaptensector". "ADO Icarus heeft de rekening gemaakt en het blijkt dat de budgetten die ze nu ter beschikking hebben niet volstaan om hetzelfde aanbod te bieden als voorheen", zegt Eric Van de Poele van de BBTK. De vakbond wil nu rond de tafel zitten met de directie om nog zoveel mogelijk jobs te redden, en roept bevoegd Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) op om met extra financiële middelen over de brug te komen.

Bij de vzw ADO Icarus werken in totaal 271 mensen, goed voor 163,2 voltijdse equivalenten. De hoofdactiviteit is het uitbouwen van diensten voor zelfstandig wonen in heel Vlaanderen. ADO Icarus beschikt in totaal over tien diensten in heel Vlaanderen, onder meer in Hasselt, Denderleeuw, Kortrijk, Lommel en Diest. De vzw is in Vlaanderen de grootste in haar soort.