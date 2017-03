"We zijn niet tegen iets of iemand", antwoordde minister Alexander De Croo op de kritiek dat de conferentie een typische uiting van westerse suprematie en een promotiestunt voor gratis abortus is. "We zijn wel voor iets: voor gelijkberechtiging van vrouwen, voor de toegang van vrouwen tot diensten voor geboorteplanning, voor toegang tot aids-preventie en -medicatie. Elke abortus is een abortus te veel, maar als hij nodig is, dan moet hij wel in veilige omstandigheden gebeuren, vind ik."

"Ik ken geen meisje van 15 dat blij is met een zwangerschap", vervolgde De Croo, "dat blij is om te trouwen met een man die dubbel zo oud is als zij, of dat uit eigen vrije wil kiest voor een gezin met tien kinderen. Nochtans zijn dat situaties die miljoenen meisjes dagelijks meemaken in ontwikkelingslanden. Het is om hen meester te maken van hun eigen lot, dat deze coalitie is ontstaan."

De Croo kon aankondigen dat er al 181 miljoen euro is toegezegd aan fondsen voor vrouwenprojecten. Ons land, Nederland en Denemarken gaven elk 10 miljoen euro en Zweden voegde daar nog eens 21 miljoen aan toe. Canada zegde 20 miljoen dollar toe, evenveel als een schenking van de stichting van Microsoft-oprichter Bill Gates en zijn vrouw Melinda.