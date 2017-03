"Het is inderdaad een evolutie van de jongste 10 à 15 jaar", beaamt pedagoog Pedro De Bruyckere in "Hautekiet" op Radio 1. "Er is een onderzoek van de KU Leuven uit 2012 en er is Nederlands onderzoek. De invloed van de ouders op de studiekeuze is groter geworden. Universiteiten en hogescholen hebben daar ook op ingespeeld. Er zijn meer infomomenten voor ouders gekomen."

De Bruyckere ziet een mogelijke verklaring in het feit dat het hoger onderwijs complexer geworden is. "Er is nu een puntensysteem waardoor je niet meer zomaar vrij kan proberen tot in het oneindige. Er zijn veel meer mogelijkheden, maar het zo snel mogelijk een goede keuze maken, is belangrijker geworden. Eén verkeerde keuze is geen probleem, maar maak je twee keer de verkeerde keuze, dan wordt het nog heel moeilijk om verder te studeren. Je mag minder falen vandaag."