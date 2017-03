De internationale conferentie "She Decides" is genoemd naar het crowdfundingplatform dat de Nederlandse minister Liliane Ploumen lanceerde na de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de Amerikaanse subsidie in te trekken voor ngo's die vrouwen en meisjes in arme landen helpen bij veilige abortussen, kraamhulp, seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen. De conferentie is een initiatief dat de Belgische en Nederlandse ministers De Croo en Ploumen, samen met hun Zweedse en Deense collega's Isabella Lövin en Ulla Tørnæs hebben uitgewerkt.

Het tekort dat ontstaat door het wegvallen van de Amerikaanse fondsen wordt geraamd op ongeveer 600 miljoen dollar. De crowdfunding van "She decides" heeft dus nog een lange weg te gaan. Maar de ministers van ons land, Nederland en Denemarken konden bij de start van de conferentie melden dat hun regeringen het licht op groen hadden gezet voor telkens 10 miljoen euro, en de Zweedse minister beloofde een engagement van haar regering van 21 miljoen euro. In totaal dus 51 miljoen euro. "En dat in vijf weken tijd", zei de Nederlandse minister Ploumen. "Als we dit tempo kunnen aanhouden, ziet het er goed uit."