De terreinen van de luchthaven omvatten 1.245 hectare, een enorm gebied om in de gaten te houden. Leden van de Luchtvaartpolitie hebben daarom de voorbije weken actief spotters aangesproken.

"Die mensen die zitten daar toch rond de luchthaven, hebben ook grote telelenzen, wij zeggen gewoon tegen die mensen als je iets verdachts ziet, signaleer het ons", legt Peter De Waele van de federale politie uit. "Wij gaan dat trouwens ook vragen aan iedereen die op de luchthaven werkt. Als er bijvoorbeeld in de omgeving een voertuig staat met twee individuen, die niet aan het spotten zijn, maar de luchthaven in het oog houden of de landingsbanen in het oog houden, mensen kunnen ons dat melden. Dan gaan we toch even een kijkje nemen wat die daar precies aan het doen zijn."