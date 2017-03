In januari ondertekende de Amerikaanse president Donald Trump de "Global Gag Rule", waardoor organisaties die vrouwen helpen met gezinsplanning vanaf nu geen subsidies van de VS meer krijgen. De reden: de organisaties hebben iets te maken met abortus.

Nederland lanceerde het idee om een internationaal fonds voor veilige abortus op te richten. Dat kreeg veel internationale bijval, en morgen organiseert ons land in dat kader een internationale conferentie. "Ik ben het niet eens met die beslissing van Trump", verduidelijkt Alexander De Croo. "Het waren tien blanke mannen die beslisten over de toekomst van miljoenen meisjes."

"Het is alsof wij vandaag een nieuw abortusdebat moeten voeren", zegt Axelle Red, die als VN-ambassadrice wel vaker in contact komt met meisjes en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld in Afrika. "Het gaat over de mensen voorlichten", zegt ze. "Als abortus niet legaal kan worden uitgevoerd, dan is het een heel gevaarlijke praktijk."

Morgen mag De Croo in Brussel meer dan 40 gelijkgestemde landen verwelkomen. "Wij gaan met middelen over de brug komen en aanvaarden niet zomaar de impact op het terrein." Ons land draagt 10 miljoen euro bij, maar privé-personen kunnen ook bijdragen via een crowdfundingplatform.

"Dit is niet per se een anti-Trumpboodschap, maar een boodschap pro-vrouwen", aldus Alexander De Croo.