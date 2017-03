"We gooien dagelijks een gigantische voedselberg weg. We lijden aan overconsumptie. Een actie die focust op onze "way of life" zou veel beter zijn in plaats van één product zoals vlees of ook alcohol te viseren", stelt Vanthemsche.

"Acties zoals "Dagen zonder Vlees" zijn belerend en de irritatie groeit. We moeten inclusief werken en geen beroepsgroepen frustreren. Je moet niet op één product mikken. Dat is niet fair. We moeten op een duurzame manier van gedrag veranderen."