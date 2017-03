Het hof in Bergen moet een onderzoeksrechter aanstellen. Jean-François Godbille, advocaat-generaal bij het hof van beroep in Brussel, en prinses Léa zullen worden verhoord.

De zaak gaat over de manier waarop de zogenoemde afkoopwet in 2011 plots groen licht kreeg in het parlement. Het gerecht gaat na of oud-Senaatsvoorzitter Armand De Decker heeft gelobbyd om de wet snel te helpen goedkeuren.

Volgens onthullingen in de media zou daarbij het Elysée een rol hebben gespeeld. Om een Franse deal met Kazachstan te smeden, zouden de gerechtelijke procedures tegen de Oezbeekse miljardair Patokh Chodiev en twee van zijn kompanen eerst moeten opgelost raken. Het trio maakte na de goedkeuring als eerste gebruik van de afkoopwet.

Le Soir en De Tijd onthulden in november dat de advocate van Chodiev, Catherine Degoul, in 2012 een som van 25.000 euro stortte op de rekening van de stichting "Prins en prinses Alexander van België", het liefdadigheidsfonds van prinses Léa. Volgens Degoul gebeurde die storting op vraag van De Decker, maar die laatste ontkent dat.

Het fonds van prinses Léa schonk het geld aan de Brusselse scoutsgroep "Amitié et Fraternité Scoute" (AFS) en volgens huidig AFS-voorzitter Jean-Pierre Troussart had de toenmalige bestuurder van de scoutsvereniging, Jean-François Godbille, aangegeven dat de schenking afkomstig was van de Orde van Malta.

Het Hof van Cassatie heeft vandaag officieel bevestigd dat er een beslissing is genomen, zonder in te gaan op de inhoud daarvan.