Zowel ACOD Openbare Diensten, VSOA Politie, NSPV als ACV Openbare diensten waren aanwezig op de persconferentie in de gebouwen van de socialistische bond, aan het Fontainasplein in Brussel. De vakbonden zijn ervan overtuigd dat "de huidige federale regering het einde van de federale politie wil."

De vakbonden zeggen dat er "volgens de laatste inlichtingen" nog meer gesnoeid zou worden in de financiën voor de federale politie, met name 2 procent bij het personeel, 2 procent in de werkingskosten en 3 procent in de investeringskosten.

"Het is een teken aan de wand dat meerdere verantwoordelijken van de federale politie achtereenvolgens zijn vertrokken", zo was te horen bij de vakbonden. "Er heerst ongerustheid over de toekomst van de federale politie: is het de bedoeling om de opdrachten van de federale politie in handen te geven van privéfirma's of om deze federale instelling doelbewust te vernietigen? "