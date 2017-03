Voor we overgaan tot de handleidingen over het geven en het ontvangen van complimenten willen we vragen dat u zichzelf een compliment geeft. Want dat doen we te weinig, zei Gina De Groote, initiatiefneemster van Complimentendag, in "Hautekiet" vanochtend. "Onszelf afbreken doen we dan veel makkelijker."

Iets waar professor De Gieter mee instemt. "We zijn vaak heel kritisch voor onszelf: we beseffen vaak niet dat we positieve dingen hebben gedaan. Nochtans kan het geven van een compliment aan onszelf ons gevoel van eigenwaarde verbeteren en ons zelfvertrouwen geven."