Justitie hinkte op het vlak van digitalisering jarenlang achterop, maar daar lijkt nu stilaan verandering in te komen. Het is de bedoeling dat vanaf januari volgend jaar alle vonnis in één grote digitale databank samenkomen.

Ook de advocaten dienen steeds meer stukken digitaal in, tot 42 procent van het totaal. Vorige maand, bijvoorbeeld werden ruim 11.600 stukken digitaal aangeleverd, dat is vier keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar, weet De Tijd.

Ook daar wordt vooruitgang geboekt, zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "We hopen het tegen het eind van het jaar rond te krijgen dat onze advocaten niet meer fysiek of per fax stukken moeten sturen naar de rechtbank. En op 1 april zal het indienen van schuldvorderingen en faillissementen volledig elektronisch kunnen gebeuren via een web-applicatie."