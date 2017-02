Leegstand van winkelpanden aanpakken: Ieper toont hoe dat kan

9.6% van de winkelpanden in ons land stonden vorig jaar leeg. Maar er zijn grote verschillen tussen de steden en gemeenten. In Ieper bijvoorbeeld staat maar ruim 5% leeg, en in de stadskern zelf is het zelfs nog minder. Onze reporter zocht uit waarom dat zo is.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

